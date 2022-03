Luan Santana usa brinco com inicial da namorada: "Não aceitem menos que isso"

Em Miami, nos Estados Unidos, cantor Luan Santana usa brinco com inicial da namorada, Izabela Cunha, e recebe declaração

Redação Publicado em 07/03/2022, às 10h51

O cantor Luan Santana (30) encantou os fãs ao mostrar uma atitude romântica.

No Instagram, o compositor compartilhou uma sequência de cliques em Miami Beach, nos Estados Unidos, e um detalhe chamou a atenção do público: ele está usando um brinco com a inicial da namorada, Izabela Cunha(25).

Nas fotos, ele aparece posando em um restaurante com uma camisa meia aberta colorida. Na orelha, o brinco de argola possui um pingente da letra I.

"Meninas, não aceitem menos que isso. Namorado usando brinco com a sua inicial. Te amo, Luan", declarou a estudante de Moda em sua rede social.

Ainda recentemente, os pombinhos fizeram a primeira viagem internacional juntos. O artista assumiu o relacionamento com Izabela Cunha em novembro de 2021. A musa, que é natural de Minas Gerais, fez uma participação especial no clipe de Ilha, um dos maiores sucessos do cantor.

