Luan Santana tem perfil no Twitter hackeado e equipe do cantor se manifesta

A conta do cantor Luan Santana no Twitter foi hackeada e a equipe do artista só conseguiu recuperar o acesso após 10 horas

Na madrugada desta sexta-feira, 27, a conta do Twitter do cantor Luan Santana (31) foi hackeada e a equipe do cantor ficou sem acesso ao perfil por mais de dez horas.

Além da biografia do cantor ser mudada e o hacker pedir seguidores em outro perfil, o responsável pelo ataque cibernético ainda publicou fotos do ex- ator pornô Kid Bengala.

A equipe de Luan conseguiu acesso a conta por volta das 13h e se manifestou no Instagram do cantor por meio de um comunicado.

“Os hackers realizaram postagens indevidas e bloquearam o acesso do cantor e equipe. A conta foi recuperada por volta de 13h, através do suporte do Twitter”, explicava a nota publicada nos stories de Luan.

A assessoria do dono do álbum "Luan City" ainda afirmou que medidas serão tomadas: “Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de crimes virtuais do estado de São Paulo”.

Declaração!

No início desta semana, Luan foi às redes sociais celebrar o aniversário da noiva Izabela Cunha e se declarou para a amada na postagem.

“Viciante, apaixonante, contagiante. Você é tudo isso pra mim, pros nossos amigos, pra sua família e só o que a gente quer é que você seja feliz", escreveu o cantor comemorando o aniversário de 27 anos da noiva.