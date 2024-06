Luan Santana faz primeira aparição após mal-estar: "Obrigado por tanto amor"

O cantor Luan Santana apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs após ter um mal-estar e cancelar um show que faria em Minas Gerais

Luan Santana usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 3, para tranquilizar os fãs após precisar cancelar o show que iria realizar em Divinópolis, Minas Gerais, o último sábado, 1º. Segundo foi informado pela equipe do cantor na ocasião, ele teve um mal-estar ao pousar no aeroporto local.

Se sentindo melhor, o artista publicou uma selfie em seu perfil oficial no Instagram e afirmou que está bem. Além disso, ele também agradeceu as mensagens e energias positivas que recebeu dos fãs após passar mal

"Tô bem galera! Zerado! Obrigado a todo mundo pelas mensagens e energias positivas! A galera de Divinópolis, MG, muito obrigado por tanto amor! Em breve a gente se encontra de novo!", afirmou o cantor no começo do texto.

Em seguida, Luan falou sobre sua agenda de shows. "Essa semana #LuanCity continua em Catanduva, SP, dia 6 e vai até dia 16 em Ourinhos, SP! 10 shows seguidos nesse junho abençoado! Vamo com Deus", completou ele.

Neste último domingo, 2, a equipe de Luan deu detalhes ao portal Leo Dias sobre o quadro de saúde do artista. "Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville. O cantor está em recuperação por um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, 1º de junho."

Em seguida, eles contaram que o artista se sentiu indisposto alguns dias antes, mas não quis cancelar os shows. "Vale ressaltar que, na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total. O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda [...]", relataram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana revela motivo de vender mansão de R$ 50 milhões

O cantor Luan Santana abriu o coração e revelou o verdadeiro motivo de ter vendido sua mansão luxuosa, comprada em 2020. Localizada em Santana de Parnaíba, Alphaville, São Paulo, o artista adquiriu o imóvel para morar com a namorada, Jade Magalhães, após o casamento.

"Há um tempo atrás, eu tinha essa cobrança: preciso ter uma casa enorme, o melhor carro. Só que comecei a não me sentir à vontade na casa que comprei. Comprei uma casa enorme no Alphaville, que tinha patrona cara em cada lugar na sala, e eu ficava numa agonia, tinha que sentar nessas poltronas e aproveitar tudo", disse ele em entrevista ao portal LeoDias. Confira a entrevista completa!