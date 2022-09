Luan Santana e a noiva Izabela Cunha esbanjam beleza ao posarem em roupas de banho

O cantor Luan Santana e sua noiva Izabela Cunha receberam chuva de elogios ao posaram juntos na beira de piscina durante viagem

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 19h28

Nesta segunda-feira, 26, Luan Santana deixou seus seguidores babando ao publicar em seu Instagram uma foto ao lado da noiva Izabela Cunha.

O casal apareceu esbanjando beleza na beira de uma piscina. O cantor surgiu sem camisa e com uma bermuda branca, já a estudante de moda usava um biquíni azul-claro com detalhes em amarelo neon.

“eeeeee Pantanal”,escreveu na legenda o dono do álbum “Luan City” fazendo referência a cidade Corumbá no Mato Grosso, onde os noivos posaram para a foto.

Nos comentários, os fãs de Luan adoraram o clique e rasgaram elogios ao casal! “Lindezas”, comentou uma seguidora. Outra fã escreveu: “Casal lindo demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Viagem em casal!

Na semana passada, Luan tirou alguns dias de folga de sua agenda lotada para passear pelo Pantanal ao lado da amada.

Além de passeio pela região, Luan observa de perto o resultado do trabalho realizado pela ONG SOS PANTANAL. Um dos projetos apoiados pelo cantor a favor da preservação do bioma é um dos finalistas do Prêmio Empreendedor Social 2022.