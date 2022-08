Luan Santana e noiva fazem piquenique em asa de jatinho particular

Luan Santana e Izabela Cunha esperaram a hora de embarcar fazendo uma boquinha na parte de fora do jatinho particular do cantor

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 12h02

Luan Santana (31) cumpriu mais um final de semana de shows pelo Brasil. O cantor contou com a companhia da noiva, Izabela Cunha, nas viagens.

Com uma declaração nas redes sociais, o artista posou com a amada para algumas fotos e mostrou um piquenique na asa do seu jatinho particular.

Os pombinhos comeram macarrão instantâneo enquanto esperavam a hora de partir. "Minha pequena...", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs de Luan e Izabela rasgaram elogios nos comentários. "O último romântico", "Um príncipe e uma princesa", "Noivos lindos", "Imagina o filhos? MEU DEUS", dispararam eles.

Vale lembrar que Luan Santana pediu Izabela Cunha em casamento no final de julho. O cantor apresentou o projeto Luan City Festival em Goiânia e pessoas presentes nos bastidores do evento, confirmaram o pedido de casamento para Izabela.

LUAN SANTANA CELEBRA 15 ANOS DE CARREIRA

Luan Santana compartilhou em seu Instagram uma mensagem de seus fãs celebrando os 15 anos de carreira do cantor. Após o lançamento do single “Coração Cigano” com Luísa Sonza (24), Luan também lançou o álbum “Luan City” em celebração ao seu aniversário de carreira.

