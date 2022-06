Luan Santana compartilha cliques poderosos com a namorada, Izabela Cunha

O cantor Luan Santana arrancou elogios dos fãs ao posar com a namorada, Izabela Cunha

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 11h58

O amor está no ar! Luan Santana (31) atualizou as suas redes sociais com lindos registros ao lado da namorada, Izabela Cunha (25), e arrancou elogios dos seguidores.

O casal curtiu uma noite de cuidados juntinhos e aproveitou para renovar os cliques no feed do Instagram.

Nas imagens, os pombinhos esbanjam beleza e estilo com belos looks.

"Aah vcs são perfeitos", disparou uma fã; "Casalzão que se cuida juntos, amo!", declarou outra; "Maravilhosos", comentou uma terceira; "Me adotem", brincou mais uma.

Recentemente, Luan Santana usou suas redes sociais para celebrar 1 ano da gravação do clipe de Morena, um de seus maiores sucesso de 2021.

CONFIRA OS CLIQUES DE LUAN SANTANA E IZABELA CUNHA