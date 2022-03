Lorena Queiroz, de 'Carinha de Anjo', será protagonista de nova série

Atriz Lorena Queiroz estrelará em série do Discovery+, a 'Sete Chances Para...'

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 13h37

A atriz Lorena Queiroz (11), a protagonista de Carinha de Anjo, está prestes a fazer mais uma estreia nas telinhas.

Dessa vez, a artista será protagonista da série do Discovery+, a 7 Chances Para..., que estará no ar no dia 25 de março.

"Estou mais do que ansiosa. Foi uma experiência muito legal! O Discovery foi o primeiro canal infantil que assisti e, agora, trabalhar em um projeto deles me deixa muito feliz”, disse sobre a oportunidade de fazer parte do canal e de mais um trabalho infantil.

Na trama, Lorena Queiroz viverá Nina, uma garota de dez anos que desistia sempre de experimentar coisas novas. Até que decide seguir a regra de ouro de sua bisavó e dar uma virada na situação.

“A principal mensagem que ela vai passar é sobre persistência. Quando você persiste, tenta e não desiste nas primeiras dificuldades, fica mais fácil conseguir o que se deseja. Vai ser muito legal, divertido e fofo! Já assisti a alguns trechos e me encantei muito. Tenho certeza que todos vão amar!”, comentou a atriz.

Esta é a primeira série protagonizada pela atriz. Fenômeno nas redes sociais, onde acumula mais de 7 milhões de seguidores, atualmente, a atriz ainda pode ser vista na reprise da novela Carinha de Anjo, no SBT. “Só tenho a agradecer o carinho dos meus fãs e todos os que torcem por mim. Estou muito feliz com todas essas conquistas e me sinto muito abençoada e motivada a fazer o meu melhor, sempre”, afirma ela.

Veja o trailer da série que Lorena Queiroz será protagonista: