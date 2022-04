Lorena Queiroz curte a Páscoa fazendo ovos de chocolate com a família: "Tradição nossa"

A atriz Lorena Queiroz aproveitou a Páscoa ao lado da mãe e do irmão, e falou sobre a tradição da família

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 15h07

Lorena Queiroz (11) aproveitou ao máximo a Páscoa ao lado de sua família.

A atriz aprendeu a fazer ovos de chocolates com a mãe, Gabi Queiroz, e para comemorar a data, ela viajou para a cidade de Pedreira, no interior de São Paulo, e colocou em prática seu lado confeiteira.

"Minha mãe aprendeu a fazer ovos de Páscoa com a minha avó e desde pequena ela também foi me ensinando. Isso é uma tradição nossa, fazemos ovos de chocolate juntas todos os anos", contou a artista.

Ao lado do irmão, Enrico (7), Lorena ainda se divertiu na brincadeira de Caça aos Ovos. "Acho a Páscoa uma delícia! É uma das datas que mais gosto", confessou ela.

Vale lembrar que a atriz está no ar na reprise da novela Carinha de Anjo, do SBT. "Estou muito feliz com todas essas conquistas e me sinto muito abençoada e motivada a fazer o meu melhor, sempre", afirmou ela.

Além da novela, Lorena recentemente estreou como protagonista da série 7 Chances Para..., no canal Discovery+. "Foi uma experiência maravilhosa", conta. Ela também poderá ser vista como a protagonista do filme Alice no Mundo da Internet, que deve chegar às plataformas de streaming em breve.

Confira as fotos da atriz comemorando a Páscoa:

Lorena ao lado da mãe e do irmão - Foto: Divulgação