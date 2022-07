Lorena Queiroz celebra primeiro trabalho ao lado do irmão, Enrico: "Arrasou"

Lorena Queiroz interpretou Wendy e Enrico viveu Miguel na peça 'Peter Pan'

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 15h04

Lorena Queiroz(11) está de volta ao teatro e dessa vez ela teve a chance de viver a magia da Terra do Nunca ao interpretar Wendy em Peter Pan, espetáculo dirigido por Cynthia Falabella.

Além da personagem, a atriz não escondeu a felicidade de poder dividir o palco com seu irmão, Enrico Queiroz (8), que estreou no teatro na pele de Miguel.

"Meu irmão nunca foi muito chegado ao mundo artístico, mas, agora, começou a ter mais vontade de conhecer, acho que muito pelo meu incentivo... Fazer uma peça junto com ele me deixou muito feliz! Somos irmãos na vida real e também fomos na peça, isso é muito bacana", contou a artista.

Enrico também celebrou seu primeiro papel. "Achei muito incrível fazer teatro. Foi como se eu realmente estivesse envolvido naquele universo da Terra do Nunca. Espero muito fazer outros trabalhos e evoluir cada vez mais como ator, assim como minha irmã", declarou o pequeno.

Nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 8, Lorena compartilhou algumas fotos ao lado do elenco da peça e falou sobre seu primeiro trabalho com Enrico. "Muito feliz por fazer parte desse elenco, poder contracenar com o @enricoqueirozoficial no primeiro trabalho dele, poder conhecer tanta gente bacana. Eu amei mais esse presente na minha vida que foi a Wendy, uma personagem que eu amo tanto. Parabéns Enrico você arrasou!!!!!!!", escreveu ela.

Confira as fotos da peça Peter Pan: