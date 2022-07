Lorena Improta já diminuiu o volume da sunga de Leo Santana no Photoshop

Lorena Improta conta história de quando editou uma foto de Leo Santana só de sunga: 'A gente brigou muito'

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 14h28

A dançarina Lorena Improta (28) pegou os fãs de surpresa ao falar sobre o 'volume' na sunga do marido, o cantor Leo Santana (34). Em uma participação no podcast Podpah, ela contou que já precisou editar uma foto do amado com roupa de banho por causa do 'volume' na região íntima. A loira contou que estava estava marcando demais na foto e ela precisou mexer na imagem no Photoshop.

"Eu que diminuí no Photoshop. Ele não sabia. A gente brigou muito, quase terminamos. Repercutiu muito", disse ela, e completou: "Estava marcando demais, eu estava incomodada. Eu estava com um corpo muito bonito, não ia perder essa foto".

Então, a estrela relembrou a reação dele ao descobrir o que ela fez. "Ele ficou puto. Pegaram muito no pé dele, viralizou muito. Virou meme", relembrou. Ela ainda contou que eles chegaram a terminar o namoro pouco depois e ele postou várias fotos de sunga sem edição. "Quando ele terminou comigo, ele começou a postar várias fotos com o volume marcando para mostrar que era grande", comentou.

Atualmente, Lorena e Leo são casados e são pais de uma menina, Liz, de 8 meses.