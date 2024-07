Lore Improta rebate críticas após atitude com babá: 'Não foi'

Após mostrar momento com a babá em viagem, Lore Improta rebate críticas que recebeu por atitude mal interpretada por internautas; confira

A dançarina Lore Improta se pronunciou após receber várias críticas por conta de um vídeo compartilhado em sua rede social, no qual ela apareceu com sua babá na viagem que está fazendo por Bariloche, na Argentina.

A esposa de Léo Santana então desabafou sobre estar cada vez mais difícil mostrar sua intimidade para os internautas. Após sofrer questionamentos em um vídeo treinando, dessa vez, a famosa recebeu vários comentários com julgamentos sobre ela estar fazendo a funcionária largar o almoço para cuidar de Liz. Diante das acusações, Lore esclareceu o momento com a babá e explicou que ela estava apenas conversando com Leninha sobre o que a filha estava fazendo no restaurante.

"Vamos lá, meus amores, vamos lá voltar no videozinho que postei de Liz indo brincar com o garçom. Aí eu faço assim: 'Leninha', Leninha faz o quê? Olha para avistar onde Liz está. Leninha não foi interrompida do belo almoço dela para correr atrás da criança (...) Agora, se ela quisesse levantar para ir atrás de Liz, ela poderia ir. Assim como eu", explicou a situação.

Lore Improta então exibiu os comentários que recebeu. "A babá comendo e teve que ir ver a menina. Larga o celular mulher", disse um seguidor. "A coitada comendo e você faz ela sair da mesa e correr atrás de sua cria", falou outra.

A esposa do cantor então desabafou: "Está cada dia mais difícil postar coisas pra vocês aqui… A gente precisa fazer uma terapia intensiva pra gente não perder as estribeiras".

Ainda recentemente, a famosa rebateu críticas sobre Liz, de quase três anos, ainda usar fraldas. A loira foi questionada sobre não ter realizado o desfralde e respondeu com edução à alfinetada que recebeu em sua rede social.

Lore Improta mostra a filha perdendo a paciência com Léo Santana

A filha de Lore Improta e Léo Santana, Liz, de dois anos, está cada dia mais mostrando sua personalidade. Além de escolher seus looks com muita atitude, a herdeira do casal mostrou que já quer fazer o que pensa ser melhor.

Prova disso foi o momento flagrado pela dançarina em que a menina apareceu brincando com um batom e não gostou nem um pouco de ouvir um conselho do pai de como seria melhor ela fazer. Liz então perdeu a paciência com as comentários de Léo Santana e deu um olhar de canto de olho para ele parar. Veja o que aconteceu aqui.