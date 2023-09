Look moda praia de Sabrina Sato divide opiniões: 'Apenas um corpinho lapidado'. Entenda!

Sabrina Sato recebeu elogios e críticas também pela escolha do beachwear; confira

Sabrina Sato apareceu em novas fotos com um biquíni em formato de estrela-do-mar. Os cliques foram tirads em Ibiza, na Espanha, onde a apresentadora aproveitou o dia de sol para um passeio de barco. A artista está no local para o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks. O ex-jogador está celebrando há alguns dias sua união com a modelo.

Sabrina recebeu vários comentários na postagem. "Sabrina", reagiu Maisa Silva. "Aff", disparou Cleo. "Que sereia mais linda", exaltou Pocah. "Mulher, pare", disparou Carol Peixinho. "Sereia", falou Thaynara OG. "Maravilhosa demais ela", afirmou Drika Marinho. "Musa", destacou Márcia Goldschmidt. "Sereia", completou Dani Calabresa. Simaria deixou um emojis de fogo.

Apesar dos elogios, Sabrina também foi alvo de críticas pela escolha do look. "Posa sem nada logo. Aff! Quem acha isso estiloso ou chique? Eu acho muito vulgar", opinou uma. "Vejo que se a mulher não aparecer pelada não faz sucesso, que triste. Tenho a impressão que somos apenas um corpinho lapidado", lamentou outra. "Fica nua de vez. Se acha", alfinetou uma terceira. "Ela mostra demais. Não precisa disso", desabafou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato curte vida de solteira

Após o fim da relação com Duda Nagle em março, Sabrina Sato tem curtido a vida de solteira livre, leve e solta. E não fica em cima do muro para contar as aventuras de sua intimidade. Recentemente, a "japa" declarou que tem vivido "novos começos" sem pressão para emplacar um romance.

"Estou curtindo meu momento sozinha, curtindo a Zoe. É bom também. Eu estou aberta, mas devagar. Porque foi muito tempo em um casamento", comentou durante participação no "Mais Você".

Já em conversa com Marcos Mion, no "Caldeirão", Sabrina refletiu: "Agora, na minha fase solteira, eu virei a novinha do bairro". A empresária se referiu às músicas que passou a escutar e disse estar ouvindo funk, trap e pagode para malhar.