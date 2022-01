Longe de casa, Joaquim Lopes mata saudade das filhas por vídeo chamada: ''Chorei de amor''

Joaquim Lopes está longe da família devido ao trabalho e mostrou como matou a saudade da família

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 21h08

Pela primeira vez, Joaquim Lopes (41) está longe da esposa, Marcella Fogaça, e das filhas gêmeas, Pietra e Sophia, que estão com 10 meses.

Nesta quarta-feira, 26, o ator compartilhou nas redes sociais o registro de uma vídeo chamada que fez para matar a saudade da família, e confessou que está morrendo de saudades delas.

"Primeira vez longe de vocês 3. Trabalhando, realizando um sonho, mas com o coração dividido. Hoje a gente fez essa chamada de vídeo, e na hora que eu falei com vocês e vocês riram, me reconhecendo eu desabei. Chorei, de saudade, de amor… de alegria também por estar aqui tendo essa oportunidade que é por nós! Aliás, como tudo na minha vida", afirmou ele.

Em seguida, Joaquim também fez um agradecimento para a esposa. "Marcela, obrigado por ser você. Obrigado por estar aí com as nossa filhas segurando esse lado do barco. Eu sei o quanto é difícil. Eu amo você. To com muitas saudades… muita saudade", finalizou.

Confira a publicação de Joaquim Lopes: