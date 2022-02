Longe de casa, Joaquim Lopes lamenta saudade e se declara para Marcella Fogaça: ''Sempre te querendo''

Gravando seu novo programa culinário ao lado da atriz Jéssica Ellen, Joaquim Lopes falou da saudade da esposa e das filhas gêmeas

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 13h53

Joaquim Lopes (41) usou suas redes sociais para falar sobre a saudade de casa!

Longe de Marcella Fogaça e das filhas do casal, as gêmeas Pietra e Sophia, de 10 meses, devido às gravações de seu novo programa culinário, o apresentador aproveitou para se declarar para a esposa.

Na quarta-feira, 02, o ator publicou um vídeo em que aparece no mar com a cantora e se derreteu ao comentar sobre a cumplicidade dos dois, dizendo que só queria poder contar como foi seu dia para a companheira.

"Nossa sincronia debruça até nos apertos da saudade. Hoje foi brabo! Senti muito sua falta, foi um dia lindo e eu só queria chegar no quarto rápido pra te contar tudo. Eu sempre quero contar as coisas pra você primeiro. As vitórias, as derrotas, os planos. Você é o centro de tudo. Te amo", começou escrevendo.

Joaquim Lopes ainda comentou sobre a data especial para quem é do axé, o Dia de Iemanjá. "Dia de Yemanjá, quis um momento nosso na sua casa. No lugar que você mais ama, o mar. ODOYÁ! Sempre te querendo viu @marcellafogaca? Em todas as suas versões", escreveu o artista, que é filho do orixá Oxóssi, na legenda da postagem.

"Amor da vida. Um mar de saudade, mas o mar do amor e da admiração é imensamente maior. Amo tu", disse Marcella Fogaça nos comentários.

O apresentador vai comandar o reality gastronômico Cook Island - Ilha do Sabor, do GNT, ao lado da atriz Jéssica Ellen (29). Recentemente, Joaquim exibiu uma vídeo-chamada que fez para matar a saudade das herdeiras.

Confira a declaração de Joaquim Lopes para Marcella Fogaça: