Longe da TV, Silvio Santos tem sofrido perdas de pessoas marcantes em sua carreira

Aos 94 anos, Silvio Santos tem ficado distante do mundo da TV e visto colegas do passado irem embora

Ícone da televisão brasileira, Silvio Santos (94) tem superado grandes perdas ao longo de sua carreira artística. De Carlos Lombardi a Hebe Camargo, o apresentador viu diversas pessoas do seu círculo de trabalho irem embora e deixarem muita saudade.

Na última semana, mais uma personalidade com que conviveu com o dono do Baú veio a falecer. Foi o caso do maquiador Ermecilio Giorizatto, o Ermo, responsável por preparar seu visual antes de aparecer na telinha do SBT. Vivendo no Espírito Santo, ele sofria de complicações do diabetes.

Apesar de estar longe da TV desde 2022, Silvio volta e meia aparece para os fãs, para matar a saudade. Cheio de vitalidade, ele não perde a simpatia e se diverte sempre que pode. No entanto, é triste acompanhar o poderoso empresário tendo que se adaptar à nova realidade, que inclui não ter grandes amigos e companheiros de trabalhos marcantes ao seu lado.

Depois de anos construindo a imagem do homem alegre e disposto a entregar o melhor entretenimento aos telespectadores, Silvio tem se mostrado um pouco cansado. Em entrevistas recentes, suas filhas já deixaram claro que ele tem vivido como qualquer senhor de sua idade, mas não lhe falta força para continuar por mais alguns anos.

Leia também: Filha de Silvio Santos já revelou motivo de 'sumiço' do pai: "Não é mais aquela pessoa"

“Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: ‘Não gostei de brincar disso… Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói’. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho”, disse Cíntia Abravanel no podcast Christina PodTudo.

“Ele tem [quase] 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais”, completou a mãe de Tiago Abravanel, pedindo para os fãs se contentarem com os trabalhos antigos do pai.

Entre pedidos de uma volta do apresentador para os domingos do SBT, não há dúvidas que o grande nome do SBT mais uma vez sabe o que está fazendo. Disposto a aproveitar sua velhice ao lado das filhas, netos e esposa, ele tem se adaptado à nova realidade com grande maestria e mostrando a força de seu legado através do seu nome e história.