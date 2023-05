Neymar curte corrida de Fórmula 1 com os amigos em Mônaco

Jogador do Paris Saint-Germain, Neymar Jr. chama atenção ao exibir fotos em Mônaco

Na manhã desta quarta-feira, 31, o jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31), mostrou que marcou presença na corrida mais importante da Fórmula 1: o Grande Prêmio de Mônaco, que ocorreu no último domingo, 28.

Em cliques publicados nas redes sociais, o eleito de Bruna Biancardi (29), com quem está esperando o segundo herdeiro, posou junto dos atores James Marsden, Tom Holland e Orlando Bloom, além da jogadora de tênis Maria Sharapova. Entretanto, um detalhe que chamou a atenção dos internautas é que Bruna, não apareceu nos registros compartilhados pelo atleta.

"F1 in Monaco with", escreveu o craque na legenda, acompanhado com emoji de uma bandeira. Rapidamente, os seguidores aplaudiram o momento de diversão. "Irado demais!", escreveu um nos comentários; Outro elogiou: "Fera!"; "Momento abençoado por Deus entre amigos", disse um terceiro.

Vale ressaltar que Neymar Jr. chamou atenção dos internautas no Grand Prix de Mônaco ao sair andando na frente de Bruna enquanto ela descia uma escada sem corrimão."Gravidez não é doença, mas cavalheirismo é o mínimo né galera?! O macho só anda na frente dela, custa dar pelo menos a mão?", disse uma seguidora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE NEYMAR:

Bruna Biancardi surge agarradinha com Neymar em passeio de helicóptero

A modelo Bruna Biancardi derreteu de vez o coração dos seguidores ao aparecer agarradinha com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e pai de seu futuro filho, Neymar. Por meio de suas redes sociais, a musa surgiu durante um passeio de helicóptero e colecionou elogios ao posar em clima de puro romance com o atleta.

Sentados na cabine da aeronave, os dois apareceram juntinhos durante o passeio inesquecível de helicóptero pela cidade de Mônaco. “Bruna e Neymar, dois lindos, feliz por estarem juntos";“Ah que lindos”;“Bruna grávida é a coisa mais linda”, elogiaram os fãs do casal.