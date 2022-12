Longe da Globo, saiba o que aconteceu com Thiago Rodrigues, ator espancado no Rio

Thiago Rodrigues deu novo rumo para a carreira após encerrar contrato com a Globo em 2018

Espancando no Rio de Janeiro na noite de sábado, 10, o ator Thiago Rodrigues (42) se mudou do Brasil em 2018 após encerrar o contrato com a TV Globo. A última novela do artista na emissora carioca foi Rock Story, em 2017. Atualmente, ele mora em Portugal, onde é sócio de um bar e também se dedica aos folhetins no canal europeu TVI.

De férias no Brasil, Thiago foi assaltado e agredido por bandidos no Baixo Gávea, Zona Sul do Rio. A informação foi dada pelo jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Ao colunista, o ator contou que saía de um bar quando foi cercado por cinco homens que queriam roubá-lo.

Ao tentar fugir, o carioca foi brutalmente espancado, desmaiou e só retomou a consciência quando foi socorrido na manhã de domingo, 11, por uma vendedora que o ajudou a ser encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde ele foi liberado depois de passar por exames e realizar a sutura do ferimento.

Visto recentemente na reprise de A Favorita, de 2008, no Vale A Pena Ver de Novo, o ex-marido de Cristiane Dias (42) encerrou o contrato com a Globo em 2018. Durante uma participação no programa Faustão na Band, ele explicou por que tomou a decisão.

"Eu trabalhei por cerca de 16 anos fazendo novelas, uma atrás da outra, e chegou um momento em que percebi que estava repetindo muito aquele padrão de escalação, fazendo sempre a mesma coisa. Nunca mudei de papel, interpretando e aqueles mesmos tipos de personagens, e aquilo estava me deixando um pouco mal", disse o galã ao apresentador Fausto Silva (72) em novembro desse ano.

Ator interpretou mocinhos na Globo

Na emissora carioca, Thiago ficou conhecido por interpretar mocinhos. Ele protagonizou a temporada de 2005 de Malhação com Fernanda Vasconcellos (38). No ano seguinte, a dupla repetiu o par romântico na novela Páginas da Vida. O ator também fez os folhetins Além do Horizonte, 2013, e Sete Vidas, em 2015.

Em 2019, após a mudança para Portugal, o ex-global participou da novela Amor sem Igual, da TV Record. Na trama, ele viveu o vilão principal. Já em 2021, o ator estreou nos folhetins bíblicos como o personagem Judá em Gênesis.

No programa Fausto Silva, Thiago afirmou que não tinha pretensão de ficar tanto tempo em Portugal, mas foi surpreendido pelo destino. "Inicialmente, eu pensei em passar seis meses lá, porém acabei sendo convidado para trabalhar na televisão portuguesa", disse o também empresário. "Fui muito bem recebido, gostei e até abri um bar lá", acrescentou.

Atualmente, o carioca está no ar nas telas portuguesas na novela Quero é Viver. Ele interpreta o psicólogo Gabriel Menezes de Sousa, que morou durante muitos anos no Reino Unido e voltou a Portugal para encarar o passado. A trama, que estreiou em janeiro, ficará no ar até 2023.