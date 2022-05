Local do casamento do ex-presidente Lula é revelado

Ex-presidente Lula vai se casar com Rosângela Silva na semana que vem em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 20h01

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (76) está prestes a se casar novamente. Ele vai oficializar a união com Rosângela Silva (55), a Janja, na próxima quarta-feira, 18. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a celebração acontecerá no espaço Grupo Bisutti e contará com a presença de 220 convidados.

A publicação ainda revelou mais detalhes da festa. O local da cerimônia será isolado por grades para o maior controle de acesso e a festa foi reservada por 9 horas. Os noivos escolheram um buffet com 11 ilhas com vários pratos, que foram escolhidos cuidadosamente por eles, incluindo comida árabe, massas, carnes e aperitivos.

Para a cerimônia, a noiva escolheu um vestido da estilista Helô Rocha. Mais cedo, a estilista contou ao site UOL que o vestido será longo, em organza, na cor off white e com bordados feitos por bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte.