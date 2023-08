Lizzo recebe novas acusações de outros seis ex-funcionários

Lizzo foi acusada por assédio sexual e um ambiente hostil de trabalho por suas ex-dançarinas; outros seis ex-funcionários decidem fazer novas denúncias

A cantora norte-americana Lizzo enfrentará uma disputada judicial maior do que pensava. Na última semana, ela foi acusada por três ex-dançarinas de assédio sexual e criação de um ambiente de trabalho hostil. E nesta quarta-feira, 9, outros seis ex-funcionários da artista decidiram fazer novas denúncias sobre o caso.

Segundo a NBC News, o advogado Ron Zambrano, que representa as dançarinas que fizeram as primeiras denúncias, afirmou que seu escritório está examinando novas alegações de ao menos seis pessoas que trabalharam com Lizzo em turnê ou em seu reality show, Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls. As novas denúncias podem ser o suficiente para abrir um novo processo contra a cantora.

As acusações contra Lizzo

Conforme repercutido pela NBC News, as ex-funcionárias de Lizzo alegam que a cantora pressionou um deles a tocar no corpo de um artista nu em um clube de Amsterdã, onde estavam de passagem com sua turnê. Além disso, ela teria submetido sua equipe a um ensaio "excruciante", após falsas acusações de beber no trabalho. Para o finalizar o processo, ela teria reclamado do ganho de peso de uma das dançarinas, demitindo a mulher logo em seguida.

Além de Lizzo, o processo também acusou Shirlene Quigley, líder da equipe de dança de Lizzo, de querer converter religiosamente os dançarinos. Ela é acusada de ridicularizar quem manteve relações sexuais antes do casamento, compartilharia fantasias sexuais, simulações obscenas e teria discutido publicamente a virgindade de um dos dançarinos, que também está recorrendo à Justiça.

A cantora já está trabalhando em sua defesa

Com a repercussão do caso, Lizzo está montando a sua própria equipe de defesa para entrar em batalha judicial. O NBC News, que vem repercutindo todas as notícias do processo, afirmou que a artista contratou o advogado Marty Singer para atuar em sua defesa.

Marty é conhecido por ter sido representante de vários nomes polêmicos em Hollywood, incluindo Chris Brown, Bill Cosby, Kevin Costner, a família Kardashian e, mais recentemente, o ator Johnny Depp em seu julgamento contra sua ex-esposa, Amber Heard.

Em entrevista ao site TMZ, o advogado deu seu primeiro pronunciamento sobre o caso da artista."Estamos confiantes de que Lizzo será completamente inocentada neste assunto", disse Singer.