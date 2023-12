Livramento? Bruna Biancardi reage após ano turbulento: "Pronta para ser feliz"

Bruna Biancardi reage após ano turbulento e publica reflexão nas redes sociais; mãe da filha de Neymar surpreendeu fãs

Após um ano difícil, mas repleto de realizações, a influenciadora Bruna Biancardi surgiu nas redes sociais pronta para causar. É que ela publicou uma foto ousada e se despediu de 2023.

Com um look sem alças e toda a sua beleza em evidência, a ex de Neymar Jr deixou uma mensagem agradecendo aos aprendizados que surgiram neste ano ."Obrigada 2023, você me fez forte. Pronta pra ser muito feliz em 2024", disse ela.

Nos comentários, a mãe de Mavie foi apoiada pelos fãs e seguidores. "Esse ano não foi nada fácil, mas passamos juntas! Amadurecemos, nos fortalecemos e crescemos muito!!", disse uma amiga próxima. "Deus abençoe você e sua pequena", declarou outro. "Que linda. Vai ser um ano mágico", disparou outra amiga da influenciadora.

Vale lembrar que Bruna Biancardianunciou o fim do romance com Neymar em um desabafo publicado agora em dezembro. “Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, escreveu.

INFLUENCIADOR ELOGIOU EX DE NEY

O influenciador digital e modelo Murilo Dias, de 32 anos, virou assunto nas redes sociais nesta semana após deixar um comentário com elogio para Bruna Biancardi, que é a ex-namorada de Neymar Jr e mãe de Mavie. Em um post dela de biquíni, ele comentou: “Você é linda”. E Bruna respondeu o comentário com um emoji sorrindo e um macaquinho que escondia o rosto. Com isso, os internautas foram atacar o rapaz, mas ele não ficou quieto.

“Escrevo na maior humildade, quem me conhece sabe. Mesmo vocês me falando absurdos aqui, eu não vou retrucar e nem desejar o mesmo a ninguém, sintam-se abraçados. Que Deus proteja a todos vocês”, disse ele, e completou: “Não sei qual é a de vocês virem me atacar, ameaçar, não tenho medo. Apenas fiz um elogio para uma mulher solteira, que é linda mesmo”.