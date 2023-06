Livia Dabarian desabafa sobre gravidez e nascimento da filha em outro país: 'Desafios'

Em entrevista à CARAS Brasil, Livia Dabarian falou sobre as dificuldades de sua gestação após perder 15kg por causa da hiperêmese gravídica

Livia Dabarian está esperando sua primeira filha, Linda, ao lado de Alirio Netto. O parto será uma cesárea, marcada para a próxima sexta-feira, 30, já que a menina está sentada. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora desabafou sobre a gravidez e o nascimento da menina em outro país, já que ela mora na Espanha há dois anos. "Desafios", disparou.

A atriz é a intérprete de Killer Queen em We Will Rock You e conseguiu viver a personagem até o 8º mês de gestação. Ela contou que ficará de licença-maternidade até outubro, quando o musical volta a ficar em cartaz em Madrid. "Foi uma conquista muito grande da qual eu me orgulho muito. Era uma delicia estar no palco fazendo o que amo e sentindo a Linda mexer dentro de mim e ter reações às músicas que eu estava cantando", revelou Livia Dabarian. Para que ela e o marido não precisem parar de trabalhar, os dois vão se revezar para cuidar da bebê, em conjunto com a ajuda da mãe da artista.

"Viver em outro país já é um ajuste cultural bem grande! Isso, unido com os desafios da maternidade me fizeram crescer muito. Entender pra onde o mundo está indo e onde nós nos encaixamos nele. Queremos que ela seja uma cidadã do mundo, assim como nós somos", afirmou a artista.

Ao ser questionada sobre seu relacionamento, de mais de sete anos com o ex-vocalista Shaman, com a maternidade, Livia disse: "A maternidade é um capítulo lindo, porém bem desafiador de uma relação a dois. Para nós foi algo muito desejado, então estamos curtindo muito cada roupinha, cada detalhe! Por sermos pais de primera viagem sabemos que vamos cometer um milhão de erros, mas estamos tentando nos preparar o máximo possível sem entrar numa neura. E tentando manter o romance vivo também [risos]".

DIFICULDADES DURANTE A GESTAÇÃO

Livia Dabarian também desabafou sobre as dificuldades que passou durante a gestação de Linda. "A minha gravidez não foi fácil. Eu, que sempre tinha tido problemas com sobrepeso a minha vida toda, me vi definhando por estar com hiperêmese gravídica onde nada parava no meu estômago. Perdi 15kg no total. Uma sensação de fraqueza e muita preocupação pela Linda, se estava dando os nutrientes suficientes pra ela. Isso durou ate o meio do 8º mês".