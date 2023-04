Lívia Andrade posa com Amanda, campeã do BBB 23, e semelhança chama atenção: “Gêmeas?”

A apresentadora Lívia Andrade gerou comparação entre os fãs ao posar com Amanda nos bastidores da Globo

A apresentadora Lívia Andrade (39) encantou os fãs na última quinta-feira, 27, ao publicar um clique surpreendente ao lado da campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles (32). As duas se encontraram nos bastidores do programa Domingão com Huck, da TV Globo, que vai ao ar no próximo domingo, 30.

Para registrar o encontro especial, a dupla posou coladinhas em uma foto publicada nas redes sociais. "Olha quem vai estar no domingão, a mais nova milionária do pedaço!!! Além de linda, tem uma vibe maravilhosa. Parabéns Amanda", disse ela ao compartilhar o clique que rendeu muitas reações dos fãs.

Porém os seguidores chamaram a atenção para um detalhe inusitado: eles perceberam uma semelhança impressionante entre Lívia e Amanda.

"Gente, gêmeas????!!", comentou um. "Nossa, nem reconheci a Amanda", disse outro. "Ficaram muito parecidas nessa foto", escreveu um terceiro comparando a semelhança entre as duas.

Vale ressaltar que Amanda surgiu poderosíssima com um vestido coladinho, pronta para cumprir sua intensa agenda de compromissos após vencer o reality.

