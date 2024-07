Lívia Andrade ironiza críticas após polêmica com Patrícia Abravanel: ‘Nada contra'

Lívia Andrade volta a causar nas redes sociais ao falar sobre ‘herdeiras’ após mandar uma suposta indireta para Patrícia Abravanel

Lívia Andrade voltou a causar nas redes sociais na última terça-feira, 9. Após mandar uma suposta indireta para Patrícia Abravanel, a apresentadora esclareceu que não tem "nada contra" as ‘herdeiras’ e até gostaria de ser uma. No entanto, ela afirmou que precisou abandonar seus sonhos para trabalhar desde cedo.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início depois que Lívia Andrade publicou uma foto ao lado de Eliana nos bastidores do 'Domingão', na Globo. Na legenda, ela supostamente alfinetou as filhas de Silvio Santos: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária”, disparou.

Agora, Lívia foi questionada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash, sobre o que ela tem contra as herdeiras na rede social X, antigo Twitter. Sincera, a apresentadora aproveitou a oportunidade para dar uma nova alfinetada: "Eu??? Nada (contra)!!! Inclusive adoraria ter nascido uma kkkk”, a comunicadora iniciou a publicação em tom de ironia.

“Mas assim como a maioria das brasileiras, precisei largar as bonecas pra trabalhar com 13 anos. Era trabalhar, estudar e ajudar em casa”, disse Lívia. Nos stories de seu perfil no Instagram, a apresentadora também apareceu com um filtro diferente para distorcer seu rosto e sua voz, e aproveitou para ironizar as críticas mais uma vez.

Fingindo ser um hater, Lívia questionou a publicação polêmica: “Gente, você viu aquela Lívia Andrade? Ela causou, ela entregou entretenimento para os programas da tarde, para as blogueiras, para esse povo tudo novinho que vai para internet falar sobre a vida das pessoas com uma propriedade, uma sabedoria de uma senhora monja de 150 anos?”, iniciou.

“Agora eu tô curiosa aqui, assim o povo vai brotando, vai palpitando e as pessoas vão surgindo do fundo do ralo para comentar do negócio, para ter uma brechinha e para aparecer em algum Instagram de fofoca. Agora eu tô aqui curiosa, essa Lívia Andrade joga uma bomba assim e pronto, sumiu desapareceu”, Lívia continuou a ironizar os rumores.

Para finalizar, a apresentadora repercutiu a declaração: “Não sei se foi uma direta, uma indireta, queria que ela viesse aqui e se pronunciasse. Lívia Andrade bota essa cara para bater! Outra coisa que eu queria falar, um negócio que eu prestei atenção e eu só prestei atenção na última frase que foi o negócio da herdeira que não é guerreira”, ela concluiu.

Patrícia Abravanel reagiu após post de Lívia Andrade:

Logo após a publicação de Lívia Andrade viralizar nas redes sociais e ser apontada como uma indireta, Patrícia Abravanel, que comanda o antigo programa de seu pai, Silvio Santos publicou uma foto nos bastidores da atração em suas redes sociais. Em meio aos rumores, ela afirmou que carrega o legado de sua família com muito orgulho.

“Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão”, disse Patrícia, que chamou atenção com o post.