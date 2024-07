Lívia Andrade diz que amor por Silvio Santos não inclui herdeiras: "Eterno"

Lívia Andrade voltou a se manifestar nas redes sociais nesta quarta-feira, 10, e respondeu ao questionamento de Sonia Abrão sobre Silvio Santos

A apresentadora Lívia Andrade voltou a se manifestar nas redes sociais nesta quarta-feira, 10. Após ela mandar uma suposta indireta para Patrícia Abravanel, Sonia Abrão perguntou como a ex-contratada do SBT pode declarar amor a Silvio Santos e "fazer o que fez com a filha dele" e ganhou uma resposta.

"Muito fácil de entender e de responder. Sentimentos são pessoais e intransferíveis. O que sinto pelo Silvio é carinho, amor, gratidão e respeito. Isso é eterno, o que eu sento pelo Sisi, pelo Silvio Santos. Isso nunca vai mudar, mas não me obriga a sentir o mesmo pelos herdeiros, agregados, colegas, amigos, funcionários, pessoas no geral, que vivem em torno dele. Tenho sentimentos pelas pessoas e isso é pessoal e intransferível", comentou ela sobre o assunto.

Sonia opinou que Lívia humilhou Patrícia ao dizer que ela é herdeira e Lívia respondeu: "A palavra herdeiro parece ter um significado bem diferente para você, é negativo? É humilhante? Até parece que xinguei a mãe de alguém ou contei alguma mentira. Eu, inclusive, adoraria ter nascida herdeira. É uma benção dormir em paz sabendo que a casa é própria, ou que o aluguel tá pago, abrir a despensa da casa e não passar nenhuma vontade, poder estudar em boas escolas, não precisar optar entre trabalhar e estudar, deve ser maravilhoso viajar para Disney nas férias de julho, muitas facilidades e privilégios. Inclusive tem muito herdeiro guerreiro por aí, não vejo essa maneira depreciativa", rebateu.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início após Lívia Andrade postar uma foto ao lado de Eliana nos bastidores do Domingão, na Globo. Na legenda, ela supostamente alfinetou as herdeiras de Silvio Santos: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária”, disse.

