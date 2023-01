Lisa Loring, primeira Wandinha, foi inspiração para dança icônica de Jenna Ortega na Netflix

Lisa Loring morreu no último sábado, aos 64 anos, em decorrência das complicações por um derrame

LisaLoring, atriz que eternizou Wandinha Addams nos anos 1960, no seriado de sucesso A Família Addams, foi inspiração para dança icônica da jovem Jenna Ortega (20) que dá vida à personagem no remake da Netflix, lançado ano passado, em 2022. A artista morreu no último sábado, em decorrência de complicações causadas por um derrame.

Na série do serviço de streaming, Ortega dança ao som de Goo Goo Muck, da banda The Cramps. No episódio, Wandinha está no baile Rave'N do Nevermore e arrasa na pista de dança, o que se tornou um dos maiores pontos altos da primeira temporada. A cena em si foi uma espécie de homenagem a Loring, que deixou uma marca com seus próprios passos de dança.

Em um tuíte, a jovem atriz chegou a agradecer a veternada pela inspiração para os seus passos. Apesar de antes a personagem ser coadjuvante na história da Família Addams, a atuação de Loring trouxe os olhares para a pequena filha de Addams e Mortícia, que era interpretada por Christina Ricci. A atriz chegou a fazer dois filmes na década dos anos 1990.

Em sua dança, Ortega ainda disse que se inspirou em diversas fontes, além de Loring. Ela agradeceu também a Siouxsie Sioux, banda que se tornou um importante ícone da subcultura gótica, e a escolha da música da banda.

A notícia da morte de Loring foi confirmada em um comunicado ao site Variety. No texto, sua filha Vanessa Foumberg, informou que ela morreu em decorrência de complicações causadas por um derrame, que sofreu devido a uma pressão alta. "Ela foi em paz com as duas filhas segurando suas mãos", informou.