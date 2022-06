Linn da Quebrada e Letícia Spiller trocaram selinho durante um encontro em evento no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 19h53

Na noite desta quinta-feira, 2, Linn da Quebrada (31) e Letícia Spiller (48) se encontraram durante um evento no Rio de Janeiro e protagonizaram uma cena encantadora.

A dupla, que estava representando a marca dona do evento, deu um selinho na frente dos paparazzis, mostrando muito conexão entre elas.

Durante o evento, as duas usaram looks compostos por peças de lingerie em tons de preto e foram super simpáticas com os fotógrafos do evento, sorrindo para todos os cliques.

Confira os cliques de Linn da Quebrada e Letícia Spiller dando selinho durante evento no Rio de Janeiro:

Linn da Quebrada e Letícia Spiller dão selinho durante evento no Rio de Janeiro. Crédito: Victor Chapetta/Agnews

