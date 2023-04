Linha Direta: Veja lista de artistas que estrelaram episódios chocantes

Diversos artistas brasileiros já participaram do Linha Direta estrelando casos policiais chocantes

Depois de 15 anos fora do ar, o programa Linha Direta estará de volta a grade da TV Globo em maio. A atração policial, que foi destaque na emissora carioca entre os anos de 1999 e 2007, marcou uma geração ao trazer artistas famosos encenando casos chocantes.

O retorno do Linha Direta sinaliza um momento único no entretenimento, onde produções do gênero true crime começaram a fazer sucesso internacionalmente. Aqui no Brasil, a série documental sobre a morte da atriz Daniella Perez (1970 - 1992), exibida pelo HBO Max, foi um dos maiores sucessos de 2022. Já no Globoplay, o documentário sobre o Caso Evandro, também chamou atenção.

CONFIRA A LISTA DE ATORES QUE ESTIVERAM NO LINHA DIRETA:

Jackson Antunes

Ator consagrado da TV Globo, Jackson fez parte do episódio que contava a história dos Irmãos Naves. O caso aconteceu nos anos 1930 e é visto até hoje como um dos maiores erros judiciários do Brasil. Na época, dois irmãos foram acusados injustamente de um crime cometido por policiais corruptos e violentos.

Tuca Andrada

O ator esteve presente no episódio intitulado A Bomba do Riocentro. O caso mostrava como um grupo de militares do Exército Brasileiro e da Polícia Militar se organizavam para matar e incriminar grupos que se opunham à ditadura militar no Brasil. Na época, eles planejavam a morte de cerca de 20 mil pessoas que acompanhavam um show de MPB no Centro de Convenções do Rio de Janeiro.

Fernanda Paes Leme

A artista esteve no caso que contava a história de Cabo Anselmo, um agente duplo que trabalhou durante o regime militar brasileiro. Ele foi responsável por fornecer informações privilegiada que permitiram capturar militantes da esquerda, inclusive sua própria noiva, que estava grávida durante uma sessão brutal de tortura.

Carmo Dalla Vecchia

Ele fez parte do episódio que mostrou detalhes envolvendo Os Crimes da Rua do Arvoredo, que aconteceram entre 1863 e 1864. Três pessoas foram acusadas dos crimes que envolviam a atração das vítimas para matá-las e depois transformar partes dos corpos em linguiças de carne humana . As carnes eram vendidas tranquilamente em um açougue de Porto Alegre.

Adriana Bombom

A eterna assistente de palco de Xuxa Meneghel esteve no episódio que contou a história de Chico Picadinho. O criminoso foi condenado por assassinar duas mulheres em 1966 e 1976, onde ele as esquartejou após uma noite de bebedeira e sexo.