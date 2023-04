Lindsay Lohan celebra primeiro ano de casada: ‘Feliz aniversário’

Atriz Lindsay Lohan surge sorridente para comemorar aniversário de casamento com Bader Shammas

Na última segunda-feira, 3, a atriz Lindsay Lohan (36) surgiu completamente feliz e radiante para celebrar o primeiro aniversário de casamento ao lado de seu marido, o empresário Bader Shammas! E o ano do casal foi intenso, recentemente, eles anunciaram que um bebê está à caminho.

Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma foto dos dois juntinhos e agarradinhos, em comemoração ao primeiro ano como marido e mulher. No clique, Lindsay e Bader se abraçam com o mar ao fundo, mas sem mostrar a barriguinha da futura mamãe, fazendo mistério para os internautas curiosos.

“3 de abril de 2023! 1 ano hoje! Feliz aniversário”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Os comentários da postagem foram inundados de elogios e amigos celebrando a data importante para o casal.

“Feliz aniversário de casamento! Tão feliz por você”, celebrou a socialite e empresária Paris Hilton. “E pensar que você nunca teria encontrado ele se você não tivesse desmaiado enquanto fazia trilha”, brincou um outro seguidor. “Me deixa muito alegre ver o rosto feliz da Lindsay! Parabéns”, exaltou um terceiro internauta.

Veja a publicação da atriz Lindsay Lohan comemorando o primeiro ano de casamento com Bader Shammas:

Aos 36 anos, Lindsay Lohan anuncia gravidez do primeiro filho: “Abençoados!”

Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, a notícia foi uma surpresa para ela e seu marido, o executivo Bader Shammas. "Estamos muito animados com a chegada de nosso novo membro da família e estamos ansiosos para este próximo capítulo de nossas vidas!", disse a atriz ao site americano. Para compartilhar a novidade com os fãs em suas redes sociais, a eterna Garota Malvada publicou uma foto de um macacão branco de recém-nascido, com a escrita "Chegando em breve". Na legenda ela escreveu: "Somos abençoados e animados!".