Lilia Cabral encanta ao mostrar jantar especial com a filha

Atriz Lilia Cabral encantou ao mostrar momento com a herdeira antes de estreia em teatro

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 10h47

A atriz Lilia Cabral (64) encantou ao mostrar um momento especial com a filha, Giulia Bertolli (25), com quem está em cartaz.

Nesta quarta-feira, 06, a artista compartilhou um registro de um jantar com a herdeira antes da estreia da peça que estão fazendo, A Lista, no teatro.

"Comemorando a nossa véspera de estreia. Dia 8 estaremos no Teatro Vivo", contou Lilia Cabral ao surgir sorridente aproveitando o momento com Giulia.

Nos comentários, os internautas admiraram a dupla. "Que lindas", elogiaram. "Combinadinhas", notaram outros que as duas estavam com roupas de cores iguais.

No início do ano, Lilia Cabral celebrou o aniversário da filha com uma linda declaração. Na ocasião, a famosa compartilhou belíssimas fotos de Giulia.

Lilia Cabral encanta ao mostrar momento com a filha; veja: