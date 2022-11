Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho recebem grandes personalidades no lançamento do livro 'Bastidores'

Personalidades como Christiane Torloni, Miguel Falabella e Marina Lima estiveram no lançamento do livro de Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 18h01

Um time de celebridades marcou presença na Livraria da Vila do Shopping Eldorado, em São Paulo, para o lançamento do livro 'Bastidores', do casal-promoter Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho, na noite da última quinta-feira, 03.

A sessão de autográfos reuniu grandes personalidades como Christiane Torloni, Miguel Falabella, Marina Lima, Wilson Simoninha, Juan Alba, Alessandra Maestrini, Eduardo Suplicy, Caco Johannpeter, o rabino Shmuel Lemle, entre outros nomes.

Lançada pela Editora Litteris, a obra apresenta ao leitor a trajetória profissional dos empresários na indústria do entretenimento e revela histórias surpreendentes envolvendo personagens do show business do cenário nacional e internacional.

"Somos testemunhas da História e, de certa forma, acabamos também fazendo parte dela. Histórias vividas no Brasil e no exterior. Para este livro, cada um de nós separou 50 personagens", disse Liège.

Além disso, o livro já tem data prevista para ser lançado no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa do casal a obra será divulgada na próxima segunda-feira, dia 7, a partir das 19h, na Livraria da Travessa em Ipanema.

Veja algumas das personalidades que prestigiaram o lançamento do livro 'Bastidores':

Foto: Divulgação/Eny Miranda

Foto: Divulgação/Eny Miranda

Foto: Divulgação/Eny Miranda

Foto: Divulgação/Eny Miranda

Foto: Divulgação/Eny Miranda

Foto: Divulgação/Eny Miranda

Foto: Divulgação/Eny Miranda

Foto: Divulgação/Eny Miranda