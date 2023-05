Lidi Lisboa é flagrada em pegação intensa com o namorado na praia

Beijando muito, atriz Lidi Lisboa aproveita momento íntimo na praia com o namorado, o cantor Shia

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Lidi Lisboa (38) foi flagrada em um momento íntimo com o namorado, o cantor Shia, com quem assumiu um romance em maio deste ano. Em público, o casal não escondeu a paixão e protagonizou uma pegação intensa em uma praia na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 23.

Entre os flagras, os pombinhos surgiram apaixonados e passearam de mãos dadas na orla da praia, esbanjando simpatia para as câmeras. Depois, o ex-namorado de Antonia Fontenelle entrou no mar e Lidi não perdeu a oportunidade. Com roupa e tudo, a atriz e apresentadora se jogou nas águas e aproveitou para se refrescar ao lado do amado.

O casal, que recentemente foi campeão do reality show "Casais em Apuros" apresentado no "Hora do Faro", com mais de 68% dos votos, trocou alguns beijos apaixonados, mas a pegação ficou intensa quando a atriz subiu no colo do amado. Juntinhos, eles aproveitaram o mar agitando abraçados no maior clima de romance.

Lidi Lisboa e Shia na praia - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Lidi Lisboa e Shia tomam água de coco na praia - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Lidi Lisboa e Shia na praia - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Lidi Lisboa e Shia beijam muito na praia - Foto: Fabricio Pioyani/AgNews

Lidi Lisboa mostra as primeiras fotos com seu namorado:

No início deste mês, Lidi Lisboa assumiu que seu coração tem um novo dono! A atriz e apresentadora compartilhou um ensaio fotográfico em suas redes sociais, em que aparece em clima de romance com seu novo namorado, Shia.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, Lidi e Shia se conheceram em 2022 e passaram o réveillon juntos na casa de amigos na cidade de São Paulo, mas eles decidiram manter o início do romance longe das redes sociais e só assumiram o relacionamento para o público recentemente. Confira o ensaio do casal!