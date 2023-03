Liam Gallagher, do Oasis, realiza sonho e compra mansão do século 18

Ex-líder do Oasis, Liam Gallagher é novo proprietário de castelo francês milionário de séculos passados

O cantor britânico Liam Gallagher (50) é o mais novo dono de um castelo francês milionário! A mansão do século 18 estava sendo vendida pelo DJ e apresentador Noel Edmonds (74) por £4 milhões, o equivalente a mais ou menos R$25,5 milhões, na cotação atual.

Gallagher ainda conseguiu um desconto pela residência multi secular, pagando “apenas” £3 milhões, o que equivale R$19 milhões, no começo do mês de março, de acordo com o jornal The Sun que descobriu a compra, visto que o ex-líder de uma das bandas mais icônicas da música havia revelado apenas para amigos a novidade.

Chamada de Jardim Perfumado, o castelo de pedra possui seis quartos, uma piscina e vista para vinhedos que a circundam. Além disso, fica apenas a 30 minutos de carro da cidade francesa de Cannes. Liam nunca escondeu sua vontade de morar na França.

“Quando eu tiver 50 anos, vou morar em Paris. Adoro. Vou usar uma boina e uma bicicleta torta com uma baguete no braço”, brincou o músico, durante uma entrevista que deu em 2017. Como já havia revelado, Liam hoje tem 50 anos e está realizando seu sonho.