LG apresenta produtos de Linha Branca na CASACOR

Na cozinha funcional, espaço assinado pelo arquiteto Bruno Moraes, a proposta é de criar uma experiência imersiva em um ambiente vivo, para interação na hora de preparar refeições e para receber as visitas.

Para isso, a marca apresenta a nova geladeira LG French Door, que oferece uma operação silenciosa, de alta performance e com alta economia de energia. Com capacidade de 695 litros, o maior refrigerador do Brasil possui acabamento premium, gavetas com controle de umidade e diversas tecnologias, como o Door Cooling+, uma cortina de vento que possibilita resfriamento rápido e uniforme na geladeira, inclusive na porta, com foco na conservação de alimentos e máxima economia de energia. O modelo é ergonômico e tem diferentes espaços para armazenar a comida de forma inteligente.