Lexa se esbalda em Festa Junina de Anitta usando look tradicional super estiloso

Usando um vestido tradicional de caipirinha, Lexa se esbaldou na Festa Junina de Anitta

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 15h12

Na noite da última quarta-feira, 8, aconteceu no Rio de Janeiro a Festa Junina de Anitta (29).

Entre os inúmeros convidados famosos, está Lexa (27), que fez questão de registrar em suas redes sociais alguns momentos da festa.

A funkeira fez dois posts. Um mostrando com detalhes o vestido super estiloso e tradicionalmente caipira, todo xadrez nas cores verde e amarelo, que escolheu para a ocasião. A loira ainda fez uma make arrasadora, com direito a pintinhas nas bochechas.

Em uma segunda publicação, Lexa surgiu se divertindo muito no evento, enquanto se equilibrava em um touro mecânico, fazendo todos, inclusive ela, rirem muito.

Os posts chamaram atenção da web, fazendo com que vários seguidores comentassem no post: "Que perfeita!", disse um, se referindo a beleza da cantora. "Que fofa!", falou outro sobre o vestido. "A sua vibe é a melhor!", escreveu um terceiro, sobre o vídeo da artista brincando no touro.

Confira os momentos que Lexa registrou durante a Festa Junina de Anitta:

