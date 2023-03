Lexa reaparece de shortinho, empina bumbum e manda recado: "Agora só trampo"

Após polêmica com seu então marido, Lexa reaparece de shortinho e toda produzida em fotos

A cantora Lexa encantou os seguidores nesta segunda-feira (20) ao aparecer toda produzida em uma série de fotos publicadas em suas redes sociais. Ela apareceu poderosa após se ver no centro da polêmica participação de Guimê no BBB23.

De shortinho branco e um body verde, a musa posou de costas dando uma empinadinha estratégica. Com um sorriso tímido no rosto, ela avisou que está em paz e vai se dedicar ao trabalho.

"A meta agora é só trampo", disparou ela. Nos comentários, a musa ganhou muitos elogios dos seguidores que estão torcendo para que ela tome uma decisão que privilegie sua felicidade.

"Isso aí gata! Ninguém paga suas contas pra se achar no direito de dizer o que você deve ou não fazer. Siga seu coração, a vida e sua", comentou um. "Tá gata einh?", disparou outro.

PERDÃO?

O cantor MC Guimêesteve em uma delegacia no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 20, e foi abordado pela imprensa em sua chegada ao local. Tanto que o colunista Lucas Pasin, do site UOL, conseguiu uma declaração dele sobre o casamento com Lexa.

O colunista quisa saber como anda a relação deles e o artista foi bem direto em sua resposta. “Estamos buscando o perdão”, disse ele. Além disso, ele definiu o seu depoimento como tranquilo na delegacia.

Vale lembrar que Guimê foi à delegacia para prestar depoimento no inquérito que investiga a acusação de importunação sexual dele e de Cara de Sapato com a mexicana Dania Mendez na casa do BBB 23, da Globo. Ele e o lutador foram expulsos da atração por causa dos gestos que tiveram com a mexicana durante uma festa.

