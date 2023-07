Lexa ostenta com biquininho de corrente e exibe corpo perfeito: "Espetáculo"

Lexa ostenta com biquininho minúsculo; de férias na Europa, ela mostrou toda a sua beleza

A cantora Lexa impressionou os fãs nesta quinta-feira, 13, ao aparecer deslumbrante em uma série de cliques publicados nas redes sociais. De férias, ela apareceu exibindo seu corpaço em clima de ostentação.

É que ela está na Sardenha, no litoral italiano. Poderosa, a esposa de MC Guimê apareceu com um biquíni de alcinhas de corrente e impressionou pelo estilo e elegância. As curvas da musa também ficaram em evidência.

Nos comentários, o corpão de Lexa impressionou. "Amor da minha vida", comentou um. "Amo te ver assim, feliz... Aproveita muito, meu amor", declarou outro. "Um espetáculo de mulher, passo mal com esse corpo", escreveu outro.

Nas últimas semanas, Lexa e MC Guimê reataram o casamento após as polêmicas protagonizadas pelo funkeiro no BBB 23, quando ele foi acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio no reality show brasileiro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Neste último sábado, 8, a cantora Lexa acabou sendo alvo de diversas críticas nas redes sociais. A artista aproveitou sua participação no Altas Horas para defender seu marido, o cantor de funk MC Guimê, abrindo o jogo sobre o que aconteceu durante o Big Brother Brasil 23, se emocionando ao amenizar o que o funkeiro fez dentro do confinamento.

Em certo momento, o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

“Eu estava fazendo uma festa, também. Quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, eu me enchi de tranquilizante. Eu fiquei completamente atordoada. Eu conheço muito bem ele e sei que ele também não tava muito em si. Eu lembro que meu amigo, o Rafael, que é o melhor amigo dele, tava morando comigo, ele desligou a TV, me abraçava, eu gritava, tive vários ataques. Tive até apagão dissociativo, é quando você esquece. Eu tenho poucas lembranças desse dia”, contou Lexa.