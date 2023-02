Lexa fala sobre período solteira: "Percebi que era caidinha pelo Guimê"

Lexa disse que ela e Guimê quase se separaram novamente quando soube que ele havia topado o convite para o BBB 23

Lexa (27) falou sobre o tempo que passou solteira após se separar de MC Guimê (30), que está no BBB 23.

Eles retomaram a união dois meses após anunciarem o fim, mesmo, segundo ela, estando certos do término e até oficializando a separação em cartório.

"Percebi, no bom sentido, que eu realmente era muito caidinha pelo Guimê. Ficava pensando no bofe. Ficamos vários meses tentando nos ajustarmos. Eu comecei a trabalhar demais e o Guimê também, a gente começou a se desajustar. Quando começa a ficar muito amigo, é um perigo. A gente não tinha momentos de marido e mulher, não conseguia, nunca tinha tempo. Tanto é que meu texto de separação, é meio claro que eu quero voltar... não é só amor que segura um casamento. A gente entendeu que precisa sair toda semana pra jantar, ir para o cinema, a gente tinha perdido essas coisas de casal", admitiu.

"Falei: 'Agora eu sou uma nova mulher, vou voar', mas foi me angustiando mais depois. No início, falei: 'É isso, cada um precisa entender seu lugar'. Infelizmente, às vezes, é necessário se separar para entender. Tentava até ver 'Será que me relaciono com alguém?', mas aí pensava 'Guimê me trata igual a uma rainha'. Você começa a colocar essas coisas na frente, 'E meu marido? E a vida que eu quero construir?'", completou.

Lexa reforçou que eles não se separaram por marketing para o BBB 23

"Eu fui uma das últimas pessoas a saber que ele iria para o Big Brother. A gente estava voltando. Quando ele me contou, a gente quase se separou de novo. Estávamos separados, ele foi chamado no dia do aniversário dele, em novembro... quando ele me contou, eu gelei", contou ela, revelando que eles não voltaram a morar juntos após reatarem: "Guimê ficou morando num hotel por três semanas, depois pegou um apartamento. As coisas dele estão lá! Vamos voltar a morar juntos. Estou indo lá catar todas as roupas dele".