Lexa e MC Guimê já passaram por crise conjugal e tornaram decisão pública; relembre

ANTES DO BBB

Juntos há 7 anos, Lexa e Guimê deram um tempo na relação no final do ano de 2022

Alguns meses antes de MC Guimê (30) anunciar sua participação na 23ª edição do BBB, ele e sua esposa, a cantora Lexa (28) passaram por um momento de crise no casamento e tornaram pública a decisão de se separar. Em outubro de 2022, eles anunciaram, através de publicações feitas em seus perfis do Instagram o fim da união de sete anos.

"Ninguém se casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você está marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados", escreveu Lexa, que completou na legenda da publicação: "O amor que sinto por você vai além desse mundo".

Em sua publicação, Guimê ressaltou que o tempo de relacionamento dos dois não foi perfeito, mas mesmo assim foi maravilhoso. "Aprendemos muito juntos e, por mais que não se trata de um 'final feliz' nesse momento, o que mais tivemos foi amor, respeito, compaixão, carinho e cuidado um para com o outro", escreveu o artista, que foi expulso do BBB 23 após ser acusado de importunação sexual.

Apesar de estarem juntos há sete anos, em maio do ano passado eles comemoravam os quatro anos de casamento. A cerimônia aconteceu em 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo, e contou com a celebração de Padre Fábio de Melo e mais de 400 convidados, que após a união religiosa foram recepcionados pelo casal em uma festa.

No entanto, cerca de dois meses após anunciar a separação, o casal voltou às redes sociais para afirmar que estavam juntos novamente. Na ocasião, eles explicaram que precisaram de um tempo para pensar. "Às vezes você precisa separar para entender que não é bom ficar sem. Às vezes você precisa de um tempo para admirar a beleza e valorizar tudo o que foi construído. Às vezes você precisa de um tempo para colocar tudo no seu devido lugar."

Guimê se declarou para a esposa, nos comentários da publicação. "Meu presente de Deus voltou para mim. É nois sempre, baby. Até depois do fim.Amor não se explica, se sente, se vive, se ama. Me faltariam palavras para descrever o quanto é bom ter você de volta. Te amo e te quero. Que Deus esteja sempre a frente, iluminando, abençoando e protegendo nossa união."