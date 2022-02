Lexa desabafa após ser criticada por ter contado para Maíra Cardi sobre as traições de Arthur Aguiar

Mesmo no dia de seu aniversário, internautas atacam Lexa por ter exposto Arthur Aguiar para Maíra Cardi

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 10h39

A história das traições envolvendo Arthur Aguiar (32) e Maíra Cardi (38) já é 'antiga' e conhecida por todos.

Porém, na última terça-feira, 22, a influenciadora fitness fez novas revelações sobre a situação. Por exemplo, ela admitiu que foi Lexa (27) quem lhe contou sobre as puladas de cerca.

As coisas não ficaram muito boas para a cantora que, mesmo no dia de seu aniversário, acabou sendo criticada pelos internautas.

A Sapequinha, então, usou seu Twitter para se justificar e, em seguida, desabafar sobre ter recebido hate em uma data tão especial para ela.

“Galera, vi que estão me marcando em algumas postagens em relação à Maíra Cardi e Arthur Aguiar… Eu sempre fui muito amiga da Maíra e como amiga quando descobri na mesma hora contei. A história explodiu e eu sempre fiquei na minha…”, começou dizendo. “Dei apoio pra ela e no desenrolar de tudo eles voltaram e eu automaticamente me afastei por não me sentir confortável com toda a situação”.

“Passou um tempo e há uns 5 meses recebi uma mensagem do próprio Arthur me agradecendo por ter falado. No áudio ele falou que através da minha revelação ele pode se tornar uma pessoa melhor, mais próxima de Deus e que entendia todos os erros dele… Agora eu e Maíra estamos próximas novamente, eu torço todos os dias pela felicidade dela, e eu senti que ele foi sincero no áudio”, prosseguiu a esposa de Guimê (29).

“Enfim, só pra esclarecer tudo mesmo. Hoje eu acredito na mudança do Arthur porque todo mundo precisa ter uma chance e a Maíra sabe o que é melhor pra ela. É isso galera! Agora eu vou me arrumar porque hoje é dia de beber”, brincou em seguida se referindo à sua festa de aniversário.

Porém, as coisas não pararam por aí. A artista começou a receber muito hate por sua atitude, o que a abalou: “Aí gente, hoje é meu aniversário! Quero curtir o meu dia”, pediu em um momento.

“No dia do meu aniversário tem gente me atacando por eu ter sido ética e amiga! Eu não consigo acreditar nisso! Hoje é o meu dia, não estraguem isso, por favor”, disse ao final.

