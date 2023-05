Lexa deixa internautas intrigados ao compartilhar ensaio com vestido de noiva

Cantora Lexa faz ensaio com vestido de noiva em meio a polêmicas de casamento com MC Guimê e arranca elogios de seguidores

Nesta sexta-feira, 19, a cantora Lexa (28) usou suas redes sociais para deixar os internautas intrigados! A artista compartilhou alguns cliques de um ensaio no qual usou um vestido de noiva, arrancando uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

“E eu esses dias usei vestido vibes de noiva e assumi a brincadeira e tirei várias fotos descalça msm hahaha, achei lindo o vestido”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Lexa aparece usando um vestido de noiva maravilhoso, com as costas livres e um belo de um decote.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a cantora que vive um momento cheio de polêmicas em seu casamento com o funkeiro e ex-BBB MC Guimê. “Sem estruturas para essa beleza toda”, disse uma seguidora. “Coisa mais linda”, exaltou uma outra pessoa. “Esse vestido está pedindo um encontro com o marido”, desejou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores, carinhas de apaixonados, foguinhos, palminhas, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Lexa.

Veja a publicação feita pela cantora Lexa em um ensaio com vestido de noiva:

Seguindo em frente

A cantora Lexa tem viajado e se divertido com família e amigos recentemente. Com os parentes, a cantora viajou para a Argentina e mostrou a programação deles. Em um parque, eles curtiram um piquenique com muitas comidinhas e até champanhe. "Bom dia com piquenique aqui na Argentina com minha família, equipe e amigos, arrasaram na nossa manhã", disse Lexa ao mostrar detalhes da celebração.