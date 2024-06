Lexa curte viagem romântica ao lado do noivo, Ricardo Vianna

Eliminada da 'Dança dos Famosos', a cantora Lexa está aproveitando alguns dias de férias em Paraty junto com o noivo: 'Sonho'

A cantora Lexa está aproveitando alguns dias de férias ao lado do noivo, o ator Ricardo Vianna, em uma belíssima pousada localizada em Paraty, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 4, a artista dividiu com os fãs algumas fotos de momentos especiais do casal.

Em seu Instagram oficial, Lexa surgiu em clima de muito romance com o companheiro. Nas imagens, os dois mostraram uma cesta de café da manhã diretamente de uma piscina privativa no quarto onde estão hospedados.

"Marreco e Marreca curtindo uns dia", se divertiu a cantora na legenda da postagem. No dia anterior, a ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos', do programa 'Domingão com Huck', publicou um vídeo inédito exibindo a piscina no teto do local. "Que sonho de quarto! Amando passar uns dias em Paraty", escreveu ela.

Encantados com as fotos do casal, diversos amigos e admiradores de Lexa deixaram mensagens carinhosas aos dois. "Casal top. Lexa, te desejo toda felicidade, você merece", disse uma internauta. "Casalzão lindo!", falou outra. "O amor muda o semblante de todos", se derreteu uma terceira.

Lexa e Ricardo Vianna se conheceram durante uma viagem em Fernando de Noronha e assumiram publicamente o relacionamento em outubro de 2023. Em fevereiro deste ano, a cantora foi pedida em noivado diretamente da Noruega, em um passeio ao ar livre e sob a aurora boreal.

Vale lembrar que essa é a primeira relação que a famosa assume desde que terminou seu casamento com MC Guimê, em setembro de 2023. O funkeiro, por sua vez, assumiu recentemente o namoro com a empresária Fernanda Stroschein.

Lexa impressiona com postura após derrota na Dança dos Famosos

No último domingo, 2, Lexa se manifestou após sua eliminação da competição 'Dança dos Famosos' no 'Domingão com Huck', na Globo. Em suas redes sociais, a cantora refletiu sobre sua jornada no programa e enfatizou que, mesmo com a derrota, considera que aprendeu muito, inclusive, o discurso dela foi muito elogiado pelos seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Lexa publicou o vídeo do momento em que é eliminada do programa de Luciano Huck e reforçou sua declaração na legenda: "Hoje eu me despeço da dança dos famosos com muita gratidão no coração e com uma frase linda do Nelson Mandela: 'Na vida ninguém perde, ou você ganha ou você aprende", disse a artista. Confira!