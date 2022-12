Lexa comenta sobre torcida para reconciliação com MC Guimê: ''Nenhuma separação é fácil''

Após curtir show do ex-marido, MC Guimê, cantora Lexa desabafa na web sobre torcida dos fãs por volta com o funkeiro

A cantora Lexa (27) fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 06, após ter deixado os fãs agitados ao curtir show do ex-marido na noite anterior.

Usando os Stories do seu Instagram, a artista falou sobre a torcida dos admiradores para reconciliação com o ex-marido, MC Guimê (30), de quem anunciou a separação em outubro após sete anos juntos.

"Gente, eu sei que vocês torcem muito por mim e pelo Guimê. Eu estou aqui no meu apartamento, ele está no dele. Nós não moramos juntos mais já faz um tempo", iniciou a famosa, que em seguida, comentou que conheceu Guimê quando ainda era bem novinha.

"Sei do carinho e admiração que vocês têm pela gente, foram sete anos e é tempo pra caramba. Levando em consideração que eu tenho 27 anos, conheci o Guimê quando eu estava com 19 pra 20 anos, supernovinha", disse a cantora.

"A gente tem uma admiração muito grande um pelo outro, é um negócio abençoado, lindo de ver. Então, obrigada pelas palavras, nenhuma separação é fácil, mas agora a gente está curtindo essa parte legal da amizade, sabe?", finalizou Lexa.

Ao postar o clique ao lado do ex no show, Lexa desejou: "Quando o seu ex te convida pro show dele e vocês são tão parceiros que você vai mesmo. @mcguime Sucesso na sua caminhada sempre."

Lexa comenta sobre torcida para reconciliação com MC Guimê

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

MC Guimê vai fazer nova tatuagem com homenagem a Lexa

Mesmo após a separação, MC Guimê e a ex, Lexa, mantém uma relação de respeito e carinho. O cantor contou que planeja fazer uma nova homenagem à artista. Quase dois meses após anunciarem o fim do casamento, o funkeiro revelou, em entrevista ao jornal Extra, que pretende eternizar na pele a participação dos dois no reality musical The Masked Singer Brasil.

"Estou até devendo isso! Faz tempo que eu falo que eu vou fazer... Mas eu vou arrumar um espacinho para tatuar e eu vou fazer a tatuagem do Lampião e da Maria Bonita", explicou ele, se referindo às fantasias usadas pelo ex-casal na atração comandada por Ivete Sangalo (50).

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!