Lexa celebra encontro com ator Rupert Grint, de Harry Potter: ''Voltei a ser criança''

Lexa celebrou o encontro especial que teve com o ator Rupert Grint, um dos protagonistas de Harry Potter

Neste domingo, 31, Lexa (27) usou suas redes sociais para celebrar o encontro mais que especial que teve com o ator Rupert Grint (33), um dos astros dos filmes de Harry Potter.

A cantora, que é declaradamente fã dos filmes baseados nos livros de J. K. Rolling, publicou uma foto onde ela aparece ao lado do ídolo, enquanto dava um largo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, ela falou com carinho desse momento especial: "Ontem eu voltei a ser criança. Pra quem gosta de Harry Potter... encontrar o Rupert Grint é mágico. Feliz demais com o dia encantador que foi ontem! Que evento lindo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Zerou a vida!", disse um. "Que lindos!", falou outro. "Que inveja dos dois", escreveu ainda um terceiro.

Confira o post em que Lexa celebrou seu encontro com Rupert Grint:

Mãe de Lexatatua autógrafo de Rupert Grint no braço

Na tarde do último sábado, 30, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, se emocionou ao falar com Rupert Grint e conseguir um autógrafo dele no braço.

Tanto que ela acabou saindo do evento e logo foi tatuar a assinatura do artista, mostrando o resultado para os seus seguidores.

