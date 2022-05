Lexa aposta no decote invertido em look com a barriga de fora

Lexa mostra os bastidores de novo trabalho e o look ousado rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 15h22

A cantora Lexa (27) esbanjou sensualidade ao mostrar o seu look do dia para um novo trabalho. Sem revelar detalhes do projeto, ela contou que estava gravando uma campanha e registrou o momento em uma nova foto.

Na imagem, a musa apareceu com um top curtinho e com decote invertido, que deixou à mostra parte dos seus seios. Além disso, ela também exibiu sua barriguinha sarada na foto com look todo verde.

Para completar o visual, ela usou uma bolsa de grife, que é avaliada dem R$ 5 mil. “Dia de campanha”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da cantora. “Perfeita”, disse um seguidor. “Magérrima”, escreveu outro. “Maravilhosa”, comentou mais um.

Lexa já fez um desabafo na web

Há poucos dias, Lexa desabafou nas redes sociais sobre a exposição da vida de famosa. Casada com o cantor MC Guimê (29), ela contou que gostaria de mostrar mais de sua vida pessoal, mas não se sente confortável com isso.

“Eu queria dividir mais a minha vida com vocês, mas tenho medo de adoecer. Por isso que posto pouco meu relacionamento, minha vida mesmo... mostro pouco. Adoraria dividir mais, mas sinto que o melhor é ficar mais na minha”, disse ela.

Recentemente, Lexa e MC Guimê participaram do programa The Masked Singer Brasil, da Globo. Eles interpretaram os personagens Lampião e Maria Bonita.