Lexa anuncia afastamento das redes sociais: ''Vou ali arrumar a 'casa' e já volto''

Lexa revelou aos fãs que está preparando algumas novidades e por isso irá se afastar de suas redes por um tempo

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 13h28

Lexa (27) irá se afastar por um tempo das redes sociais! Isso porque, segundo a própria cantora, ela está muito ocupada trabalhando em novidades para os fãs.

A notícia foi dada em sua página oficial do Instagram, onde ela publicou algumas fotos de seu passado com o escrito: "Um momento de evolução. O Futuro é a soma do seu passado".

Na legenda, ela explicou com mais detalhes o seu afastamento da web por um período: "Oie! Isso aqui é um volto já! Ficarei um tempinho longe daqui. Estou vivendo dias intensos de muita criação, novidades, MUDANÇAS, preparando o show pro rock in rio e um PROJETO novo que será lançado EM BREVE, por isso está difícil manter o dia a dia aqui nas redes, eu e minha equipe estamos encarando uma nova energia na carreira e esse projeto está tãããão especial e diferente. Eu acredito que ficarão orgulhosos. Vou ali arrumar a 'casa' e já volto.".

Rapidamente, os seguidores da artista entenderam sua saída da web e logo passaram a comentar no post, dando apoio a decisão dela: "Confia que vai dar certo", disse um. "Ansiedade à flor da pele!", escreveu outro. "Fique o tempo que precisar e colte com tudo. Torcemos com você!", falou um terceiro.

Confira o post que Lexa fez para anunciar seu afastamento das redes sociais:

Lexa celebra encontro com o ator Rupert grint, de Harry Potter

Recentemente, Lexa foi a um evento em São Paulo e teve a oportunidade de encontrar o ator, Rupert Grint, um dos astros dos filmes de Harry Potter. É claro que a cantora fez questão de registrar o momento e publicou uma foto ao lado do ídolo em suas redes sociais.

"Ontem eu voltei a ser criança. Pra quem gosta de Harry Potter... encontrar o Rupert Grint é mágico. Feliz demais com o dia encantador que foi ontem! Que evento lindo!", escreveu ela na legenda do post em questão.

