Lewis Hamilton estaria se relacionamento com modelo brasileira após romance com Shakira

Multicampeão da F1, Lewis Hamilton foi visto em restaurante com modelo brasileira após boatos de romance, diz jornal

A fila andou? Parece que o piloto multicampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, já deixou seu romance com a cantora colombiana Shakira para trás. De acordo com o jornal The Daily Mail, o corredor foi visto com a modelo brasileira Juliana Nalú, ex-namorada do rapper Kanye West, além de terem sido flagrados juntos diversas vezes.

Segundo a publicação do periódico, Juliana foi vista no Grand Prix Paddock em Miami, foi vista com Hamilton no Coachella, na Califórnia, em maio, e no começo da semana os dois estavam ao mesmo tempo em um mesmo restaurante da cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. Além disso, a modelo é apontada como a mulher misteriosa que estava em uma hidromassagem com o piloto durante uma viagem com Shaun White e sua mulher, a atriz Nina Dobrev, para a Antártida em janeiro deste ano.

Através das redes sociais, alguns internautas começaram a avaliar a novidade, depois que algumas imagens de Lewis e Juliana circularam pela internet. “Eles já trocaram curtidas nas redes sociais e agora estão no mesmo restaurante”, apontou uma usuária. “Não é a primeira vez que eles estão juntos, em janeiro eles tiraram uma foto em uma jacuzzi. Lewis Hamilton está realmente namorando Shakira e também saindo às escondidas com Juliana?”, comentou um outro.

Já durante o lance com Shakira, após uma separação conturbada com Gerard Piqué, a cantora e Hamilton foram vistos juntos em maio deste ano. Os dois se encontraram em um restaurante em Miami, acompanhado de outros amigos, e passearam de lancha na Baía de Biscayne. Uma fonte revelou à revista People que “Eles estão passando um tempo juntos e no estágio de 'conhecer você'. É divertido e sedutor”.

La modelo brasilera Juliana Nalú y Hamilton almorzando en el mismo sitio en New York, ayer 12/6/2023. ¿Será Juliana la nueva Núria Tomás de esta historia? Después te quieren dar clases de moral 🤦🏻‍♀️😂 pic.twitter.com/WCVG4fS5z3 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 13, 2023

Jornalista espanhol revela quem foi o cupido da relação entre Shakira e Hamilton: ’Nasceu aí’

Quem teria tentado unir Shakira e Lewis Hamilton teria sido o piloto espanhol de Fórmula 1, Carlos Sainz, aponta o jornal Marca. O jornal reproduziu os comentários feitos pelo jornalista esportivo espanhol Pipi Estrada em um programa de TV. “Foi por amigos em comum [que eles se conheceram]. Ela sabe que Hamilton gosta da música dela e, de repente, ela fica interessada em saber da Fórmula 1 – e foi assim que eles se juntaram”, começou.

O jornalista se aprofundou na história: "Há uma coisa fundamental nessa relação. Carlos Sainz conhece Shakira. Carlos Sainz tem uma relação muito boa com Hamilton. É aí que eles se encontram. É aí que nasce essa relação [entre os dois]: com Carlos Sainz."