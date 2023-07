Lettícia Muniz exibe corpo real com biquíni minúsculo e debocha: "Amam criticar"

Assistente do Domingão, Lettícia Muniz exibe corpo real e posa com biquíni tamanho PP

Assistente de palco de Luciano Huck no Domingão com Huck, a modelo Letticia Muniz deixou os seguidores perplexos nesta sexta-feira, 7. É que ela resolveu comemorar o Dia do Biquíni com um vídeo bem quente.

Na gravação, a musa surge usando vários biquínis diferentes - todos eles minúsculos. Sem filtros e sem edições, ela ainda mostrou coragem ao mandar um recado ironizando as críticas que recebe por usar peças ousadas.

"Fiquei sabendo que essa semana teve o dia mundial do biquíni então decidi separar os biquínis que eu mais amo usar e que as pessoas mais amam criticar", disparou ela. Letticia Muniz que enfrentou as críticas de cabeça erguida.

Nos comentários, ela recebeu muitos elogios. "Avisem os hospitais, várias pessoas internadas após esse vídeo", brincou um. "Não faz assim com a gente, essa hora menina", reclamou outro. "Eu sou apaixonada nessa mulher", disparou outro.

Elogiou apoio de Huck

A modelo Letticia Munniz desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira, 8, e publicou uma mensagem para Luciano Huck após o desabafo certeiro que fez durante o Domingão com Huck. É que ao vivo ela fez questão de rebater os comentários negativos que sofreu na última semana ao ser flagrada na praia de biquíni. Durante a atração, ela teve a oportunidade de se pronunciar. Depois, agradeceu o carinho do apresentador.