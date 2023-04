Letícia Salles, de Vai na Fé, exalta a força da mulher latina em ensaio: 'História'

Letícia Salles falou sobre a força da mulher latino-americana após estrelar ensaio inspirado no Dia da Latinidade

Destaque na novela Vai na Fé, da TV Globo, a atriz Letícia Salles (28) colocou o corpão para jogo em um ensaio poderoso inspirado no Dia da Latinidade, celebrado nesta sexta-feira (21).

Nos cliques, realizados pela fotografa Giselle Dias, a gata apareceu abusando de looks vibrantes e estampados, inspirados na energia e tradição do povo latino.

"Quando a gente fala em latinidade, isso me remete a mulheres fortes, mulheres que fazem história, com atitude, personalidade, que vão em busca dos seus sonhos. E eu, que fui criada por mulheres, sempre estive inserida nesse meio feminino, com aquela força da mulher que não pode deixar a peteca cair", contou ela ao Gshow.

Sempre arrasando com looks cheios de estilo nas redes sociais, a interprete da vilã Érika apontou a moda como um lugar importante para reverberar a atitude da mulher latina: "É uma forma de se expressar, assim como a arte".

Letícia Sales (Foto: Giselle Dias/Gshow)

Leia também: Vai na Fé: Paternidade de Jenifer é revelada após mentira de Ben

EXPERIÊNCIA EM PANTANAL

No último ano, Letícia Salles chamou atenção dos telespectadores da TV Globo ao surgir na novela Pantanal. Em seu primeiro trabalho para a televisão, ela interpretou Dira Paes na juventude.

Depois de emocionar e deixar muita gente de boca aberta, a artista se despediu da personagem com uma linda publicação. Ela homenageou Dira Paes e falou sobre ter vivido a experiência super emocionante.

"FILÓ. Assim como as porteiras abrem e fecham, hoje o caminho de uma nova fase se abre... novas emoções, novas histórias.. A primeira fase se encerra mas a segunda veio com tudo! Dira, daqui pra frente quero assistir e aprender com a sua Filó. Não tenho palavras pra mensurar minha felicidade e gratidão em te ter nessa jornada. Te amo muito minha amiga", declarou Leticia.