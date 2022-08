Letícia Leonardo dá dicas de gastronomia para o NYC Restaurant Week 2022

A NYC Restaurant Week tem de tudo, serve a todos os gostos e ainda por preços altamente acessíveis, imperdível para quem puder comparecer.

Com seu gosto refinado, Letícia tem os seus prediletos, mas por ser eclética, também ousa ao visitar novas tendências e ideias na cozinha mundial. “Adoro a comida siciliana e também do norte da Itália, mas ao mesmo tempo Nova York tem restaurantes franceses maravilhosos. Para quem é mais audaz, uma grande tendência do momento são os asiáticos”, analisa.