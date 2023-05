Leticia Cazarré se emociona ao prestigiar apresentação especial na escola dos filhos

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré se emocionou ao ser homenageada pelos herdeiros, Inácio e Vicente

Na manhã desta sexta-feira, 12, a esposa de Juliano Cazarré (42), Leticia Cazarré (39) derreteu os seguidores ao publicar uma homenagem que recebeu dos filhos mais velhos, Vicente, de 12 anos e Inácio, de 9.

Por meio dos Stóries de seu Instagram, a bióloga se emocionou ao prestigiar a apresentação especial em homenagem ao Dia Das Mães feita pelas crianças na escola, e declarou todo o seu amor e gratidão pela demostração de carinho dos filhos.

Há pouco tempo atrás, Leticia esbanjou todo seu romantismo ao fazer uma linda declaração para o marido, com quem tem quatro filhos. Na sala de casa, ela publicou um clique especial do casal e se declarou."Te amo tanto que não cabe nem na foto", escreveu ela.

Mulher de Juliano Cazarré se emociona com novidade na evolução da filha caçula

Ainda recentemente, Leticia encantou seus seguidores ao registrar uma novidade no desenvolvimento de sua filha caçula,Maria Guilhermina (dez meses), que vive sob cuidados médicos após ser diagnosticada com a Anomalia de Ebstein. Na web, a mamãe coruja revelou orgulhosa que a filha ficou deitada no chão pela primeira vez.